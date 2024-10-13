"Хезболла" атакувала місто Беньяміна в Ізраїлі "роєм дронів" і влучила у натовп

У неділю, 13 жовтня, ліванське угруповання "Хезболла" знову вдарило по Ізраїлі. Терористи заявили, що атакували місто Біньяміна на півночі країни.

Зазначається, що свою атаку на Біньяміна "Хезболла" здійснила за допомогою "рою безпілотників". У мережі повідомляють про жертв.

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Удар "Хезболли" по Ізраїлю

Так, Хезболла заявила, що 13 жовтня здійснила атаку "роєм дронів" по табору бригади Голані, що розміщувалася у місті Біньяміна.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що один з безпілотників влучив у натовп. За попередніми данними, вже відомо про 67 постраждалих. Серед постраждалих четверо критично поранені, у пʼятьох важкі травми, у 14 легкі поранення, але їх госпіталізували.

Евакуація постраждалих триває за допомогою карет швидкої допомоги та гелікоптерів ВПС. У мережі показали важкий гелікоптер S-65C-3 "Yas'ur" ВПС Ізраїлю.

Гелікоптер допомагає постраждалим після удару: дивіться відео

Всього в бік Ізраїлю запустили три дрони, два з них збили, але один проник вглиб країни і впав у районі Біньяміна. При цьому повітряна тривога не вмикалася.