Знову ввижається НАТО: пропагандисти намагаються виправдати удар по готелю в Києві

Російські загарбники напередодні нового року завдали чергової ракетної атаки. Окупанти влучили в готель у центрі Києва.

Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському, пише 24 канал.

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Чергова маячня росіян

У Офісі Президента показали наслідки атаки по столиці України. Російські окупанти поцілили в готель у центрі Києва.

У Росії ж намагаються себе виправдати. Їхні цинічні заяви не перестають дивувати. Зокрема, вони стверджують, що у пошкодженому готелі були іноземні радники НАТО.



Що пишуть росіяни про ракетну атаку / Скриншот

Унаслідок атаки пошкоджено палац "Україна"

Внаслідок російської ракетної атаки вдень 31 грудня 2022 року пошкоджено палац "Україна" у центрі Києва. Також був "приліт" у готель поруч.

Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше, як терор,

– прокоментували в ОП.

Як зараз виглядає палац "Україна": дивіться фото

Що відомо про ракетну атаку 31 грудня