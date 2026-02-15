Атакували невідомі дрони: у Краснодарському краї зайнявся резервуар з нафтопродуктами
- У Краснодарському краї Росії вночі 15 лютого спалахнув резервуар з нафтопродуктами після атаки невідомих дронів, постраждалих немає.
- Російське міністерство оборони заявило про "знищення 68 українських БпЛА" впродовж ночі над кількома регіонами Росії, Азовським та Чорним морем.
У Краснодарському краї у Росії вночі 15 лютого чули звуки невідомих безпілотників, а також вибухи. Пізніше стало відомо, що після удару в регіоні є наслідки та, ймовірно, влучання.
Про це повідомляє російське опозиційне видання ASTRA.
До теми Залишить всю Росію без світла: в яку одну точку потрібно вдарити Силам оборони
Які наслідки атаки по Краснодарському краю Росії?
Російські журналісти написали, що у селищі Хвиля Краснодарського краю через "падіння уламків БпЛА" спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
У оперативному штабі регіону зазначили, що, за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок цього немає.
Краснодарський край атакували невідомі дрони: дивіться відео
Цікаво, що у мережі писали, що 15 лютого вночі вибухи лунали у низці міст Росії. Серед них: Краснодар, Новоросійськ, Геленджик, Слов'янськ-на-Кубані, Сочі, Анапа, Туапсе та Адигея.
У Краснодарському краї оголошували тривогу: дивіться відео
Однак точної інформації про наслідки наразі немає.
З цікавого, росіяни ділилися у мережі, що у Краснодарському краї вночі лунав сигнал повітряної тривоги. Місцева жителька бідкалася, що через це її родина "ухвалила рішення – спати у ванній".
Росіянка жалілася, що мусила спати у ванній через атаку тривогу: дивіться відео
У російському міноборони уранці повідомили, що їхні сили ППО з 23.00 14 лютого до 7.00 15 лютого нібито знищили "68 українських БпЛА" над кількома регіонами Росії, Азовським та Чорним морем.
До речі, у Сочі вночі 15 лютого, окрім вибухів, люди також бачили "бавовну". Також були введені тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджика.
Де раніше у Росії гриміли вибухи?
СБУ вночі 12 лютого встановила новий рекорд дальності, вразивши Ухтинський НПЗ за 1 750 кілометрів від України. Удар дронами спричинив вибух, пожежу та пошкодження на установках, які впливають на перероблення нафти.
Того ж дня в Росії відбулися атаки на військові об'єкти в Тамбовській, Брянській та Волгоградській областях. Зокрема, під обстрілом опинився завод "Прогрес" у Мічурінську.
А вночі 11 лютого у Волгограді атаки безпілотників зазнав НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
На території заводу сталося займання.