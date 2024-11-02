У кількох районах Криму чули вибухи: на півострові могла працювати ворожа ППО

У кількох районах тимчасово окупованого Криму в ніч на 2 листопада чули потужні вибухи. Також повідомлялося й про роботу ППО окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

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Що відомо про вибухи у Криму

Про гучні звуки в Криму автори телеграм-каналу "Кримський вітер" повідомили о 01:03 за київським часом. За попередніми даними, близько 9 вибухів чули у Джанкойському та Красноперекопському районі.

Через кілька хвилин у Севастополі росіяни оголосили повітряну тривогу. Водночас у Джанкої чули, ймовірно, роботу ворожої ППО, однак що саме могло летіти на анексований український півострів місцева влада – не повідомляла.

Пізніше у "Кримському вітрі" також повідомили, що вибухи чули й у Нижньогірському районі. А з Джанкоя, за даними каналу, розповіли, що "було 5 пусків російської ППО та 3 прильоти, від яких тряслися будинки". Окрім того, очевидці писали про наявність "яскравих спалахів" поблизу села Азовське.

Також у каналі писали й про вибух у Саках, де розташований аеродром російських загарбників. За попередніми даними, поки що там були лише один гучний звук.

Наразі у російській окупаційній адміністрації не коментували інформацію про вибухи, які чули у Криму.