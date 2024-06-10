Крим здригається від вибухів: росіяни кажуть про ATACMS

На окупованому півострові яскраво квітне "бавовна". У Євпаторії, Саках, Джанкої, Бахчисараї та Красноперекопську місцеві жителі повідомляють про низку потужних вибухів.

Цієї ночі в окупантів у Криму поспати не вийде. Як зазначає телеграм-канал "Кримський вітер", півострів перебуває під атакою.

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Атака на Крим

Десь близько першої ночі жителі Євпаторії та Красноперекопська почали повідомляти про десятки вибухів.

Згодом стало відомо, що окупанти перекрили рух через Керченський міст. Гучно було й у Джанкойському районі. Там чули принаймні два вибухи. Вибухало й у Бахчисарайському та Сакському районах.

5 – 6 вибухів пролунали у районі Первомайська.

Куди могло влучити

Користувачі мережі зазначають, що біля Євпаторії був приліт по об'єкту окупантів, та публікують відеодоказ.

Вибух в Євпаторії: дивіться відео

Місцеві кажуть, що по об'єкту біля Євпаторії прилетіло одразу 4 ракети.

Також люди розповідають, що, попередньо, було завдано удар по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району. Втім, ця інформація потребує підтвердження.

Де розташована Наумівка: дивіться на карту

Зазначається, що у Михайлівці того ж Сакського району зникло електропостачання.

Поки Крим палає, проросійські канали прославляють "відмінну" роботу своєї "пе-ве-о", яка начебто відпрацювала на всі "плюс 5 балів". Крім того, окупанти стверджують, що, мовляв, Крим перебуває під ударами ATACMS.

Окупанти вже вихваляють свою ППО / Скриншот