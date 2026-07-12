У Криму вночі лунали вибухи: у низці областей почалися відключення світла

У Криму вкотре пролунали потужні вибухи. Місцеві скаржилися на роботу ППО, а у Севастополі почалися відключення електроенергії.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про атаку та яка ситуація у Криму?

У ніч на 12 липня у Криму лунали потужні вибухи. Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що повітряну тривогу оголосили о 00:37, а сили ППО нібито збили 4 БпЛА.

Вибухи також прогриміли в Сімферополі та в районі Керченського півострова. Журналісти зазначили, що внаслідок атаки невідомих безпілотників почалася пожежа в порту Камиш-Бурун.

Проблеми зі світлом почалися в:

Армянську;

Джанкої;

Красноперекопську;

Нижньогірському та Чорноморському районах;

Сімферополі;

Ялті;

Судаку;

Євпаторії;

Саках.

Водночас російські військові та окупаційна влада Криму не повідомляли про ймовірні удари по об'єктах на півострові, проте росіяни зазначили, що відключення електроенергії це нібито "вимушений захід, необхідний для зменшення навантаження на електромережі".

Жителів Севастополя закликали з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та пообіцяли оприлюднити графік відключень, щойно стане відомо про їхній обсяг і тривалість.

Також в Міноборони України повідомили, що за перші 10 днів липня уражено 60 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. Сили оборони завдали ударів по 5 електропідстанціях і Сакській ТЕЦ у Криму.

Системне ураження енергетичної та військової інфраструктури ускладнює логістику, зв'язок і забезпечення російських військ на окупованих територіях,

– заявили у Міноборони.

Що відомо про удари ЗСУ по окупантах у Криму?

Атаки на окупований Крим не припиняються. 8 липня було уражено основну точку входу електрики в Крим з Росії і не тільки. Під прицілом ЗСУ був головний об'єкт прийняття електроенергії енергомостом Кубань – Крим, що являє собою точку входження з материкової Росії на окупований півострів.

Довжина цього енергомоста – 14,5 кілометра. Його прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП.

Сили безпілотних систем за перший тиждень липня уразили 44 енергетичні об'єкти в окупованому Криму та на півдні ТОТ. Зокрема, 7 липня було атаковано п'ять електропідстанцій і одну газорозподільну станцію.