По всьому Криму гримлять вибухи: окупанти жаліються на БпЛА, під атакою – аеродроми

По всьому окупованому Криму ввечері 17 грудня лунали вибухи. Гучно було на аеродромах, які використовують окупанти, а також у Севастополі та Керчі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Де лунали вибухи у Криму 17 грудня?

Очевидці повідомляли, що о 18.58 за місцевим часом (17:58 – за київським) було чути 2 потужні вибухи над морем біля Андріївки, неподалік аеродрому "Кача" у Криму. Через 10 хвилин потужний вибух прогримів над Миколаївкою.

Також так званий "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Развожаєв оголосив тривогу по всьому Кримському півострову.

"Кримський вітер" також писав, що на узбережжі Бахчисарайського району росіяни стріляють великим калібром. О 19:49 там же пролунали ще 2 вибухи.

Гучно було також у тимчасово окупованому Севастополі, а в Керчі, за даними очевидців, працювала російська протиповітряна оборона. Тим часом російські Z-телеграм-канали жалілися про безпілотники, які летіли у напрямку півострова.

Окрім того, повідомлялося, що у Севастополі протягом декількох хвилин було близько 5 вибухів, люди бачили промені в небо, великокаліберні кулемети.

Пізніше стало відомо, що вибухи та стрілянину чули в районі аеродрому "Бельбек", а також звуки ППО в районі Федюхіних висот.

Окупанти повідомляли, що морський та наземний громадський транспорт у Севастополі, на тлі вибухів та нальотів безпілотників, припиняє рух.

Уже о 20:06 за місцевим часом севастопольський "губернатор" Михайло Развожаєв підтвердив роботу протиповітряної оборони, сказавши, що російські війська буцімто збили 3 повітряні цілі над акваторією моря в районі Качі.

За словами окупанта, жодні цивільні об'єкти у Севастополі "не постраждали".

Коли до цього у Криму було гучно?