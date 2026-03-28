Хлопці влупили по підстанції, – Братчук розповів деталі удару по Криму 28 березня

У тимчасово окупованому Криму вночі 28 березня знову лунали вибухи. Зокрема, був завданий удар по ворожій радіолокаційній системі "Валдай".

Також була атакована електропідстанція "Кафа" у районі Феодосії. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що наші бійці продовжать працювати у Криму.

Які наслідки атаки?

По РЛС "Валдай" вдарив 422-й окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe". Це частина 17-го корпусу ЗСУ. Представники корпусної системи вперше здійснили такий удар.

Сергій Братчук розповів, що сьогодні над цим працюють усі наші корпуси. Процеси масштабуються. Наразі ця структура безпілотних систем ще не повністю запрацювала на відповідних рівнях, але згодом це станеться. Це необхідно в умовах сучасної війни.

Наші хлопці влупили по підстанції "Кафа" в районі Феодосії. Там перебої з електроенергією. Це не про те, що там цивільним окупантам буде некомфортно. Звичайно, це теж. Але це про логістичні можливості окупаційної влади, їхній функціонал на території нашого тимчасово окупованого Криму. Ще одна підстанція мінус,

– підкреслив речник.

