Вибухало біля будівлі ФСБ: дрони вгатили по об'єктах окупантів у Криму

Увечері 5 травня, до початку оголошеного режиму тиші, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Зокрема, під ударом була будівля ФСБ в Армянську та інші ворожі об'єкти.

Про це повідомили Exilenova+ та окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов.

Які наслідки атаки на Крим?

За даними телеграм-каналу, під ударом дронів опинилась будівля ФСБ в окупованому Армянську. Також фіксують пошкодження навколишніх будинків з російськими військовими та силовиками. Зафіксовано удари щонайменше шести БпЛА.

Очевидці повідомили про удар по ФСБ

Попередньо, повідомляють про 5 загиблих та 10 постраждалих в результаті атаки. Втрати не приховує й Сергій Аксьонов. Близько 22:30 він повідомив, що протиповітряна оборона та мобільно вогневі групи у Криму намагалась боротись із дронами.

Водночас у російському Міноборони повідомили про нібито знешкодження 53 українських безпілотників з 21:00 до 07:00 6 травня. Мовляв, ворожа ППО працювала по дронах у Криму, над Чорним морем, а також у Бєлгородській, Брянській, Курській та Московській областях.

Крім того, вибухи лунали у Бахчисараї, Сімферополі, Мирному, Віліному, у Джанкої та на аеродромі в Саках.

Нагадаємо, що Росія односторонньо оголосила тимчасове "перемир'я" на 8 та 9 травня. Україна ж запропонувала режим тиші з опівночі 6 травня. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка дії Кремля покажуть, чи готові там до припинення вогню.

Нещодавній успішний удар по НПЗ

Після атаки 5 квітня у Росії зупинив роботу другий за величиною нафтопереробний завод. В результаті успішного удару було пошкоджено три дистиляційні установки на Кіришському НПЗ.

Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що це "кишеньковий завод Путіна". Російський диктатор має досить серйозні гроші з роботи НПЗ "Кірішінафтооргсинтез". А все тому, що там виробляють паливо, а частина мазуту йде під Санкт-Петербургом.