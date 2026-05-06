Вибухало біля будівлі ФСБ: дрони вгатили по об'єктах окупантів у Криму
- Увечері 5 травня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів, зокрема, біля будівлі ФСБ в Армянську.
- Повідомляється про загиблих та постраждалих, а російське Міноборони заявило про знешкодження 53 українських безпілотників.
Увечері 5 травня, до початку оголошеного режиму тиші, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Зокрема, під ударом була будівля ФСБ в Армянську та інші ворожі об'єкти.
Про це повідомили Exilenova+ та окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов.
Дивіться також Росія не може захиститися: ISW пояснило погрози Москви "помститися" Києву у разі атаки 9 травня
Які наслідки атаки на Крим?
За даними телеграм-каналу, під ударом дронів опинилась будівля ФСБ в окупованому Армянську. Також фіксують пошкодження навколишніх будинків з російськими військовими та силовиками. Зафіксовано удари щонайменше шести БпЛА.
Очевидці повідомили про удар по ФСБ / Фото Exilenova+
Попередньо, повідомляють про 5 загиблих та 10 постраждалих в результаті атаки. Втрати не приховує й Сергій Аксьонов. Близько 22:30 він повідомив, що протиповітряна оборона та мобільно вогневі групи у Криму намагалась боротись із дронами.
Займання внаслідок ударів у Криму: дивіться відео
Росіяни оглядають наслідки атаки: дивіться відео
Водночас у російському Міноборони повідомили про нібито знешкодження 53 українських безпілотників з 21:00 до 07:00 6 травня. Мовляв, ворожа ППО працювала по дронах у Криму, над Чорним морем, а також у Бєлгородській, Брянській, Курській та Московській областях.
Крім того, вибухи лунали у Бахчисараї, Сімферополі, Мирному, Віліному, у Джанкої та на аеродромі в Саках.
Нагадаємо, що Росія односторонньо оголосила тимчасове "перемир'я" на 8 та 9 травня. Україна ж запропонувала режим тиші з опівночі 6 травня. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка дії Кремля покажуть, чи готові там до припинення вогню.
Нещодавній успішний удар по НПЗ
Після атаки 5 квітня у Росії зупинив роботу другий за величиною нафтопереробний завод. В результаті успішного удару було пошкоджено три дистиляційні установки на Кіришському НПЗ.
Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що це "кишеньковий завод Путіна". Російський диктатор має досить серйозні гроші з роботи НПЗ "Кірішінафтооргсинтез". А все тому, що там виробляють паливо, а частина мазуту йде під Санкт-Петербургом.