"Бавовна" наближається до південного берега – до кримського мосту лишилося трохи, – Жданов

В тимчасово окупованому росією Криму дедалі частіше почала траплятися "бавовна". Військовий експерт Олег Жданов розповів про дії та цілі ЗСУ на півострові.

Крим – це абсолютно логічне продовження бойових дій, яке автоматично переноситься на всю територію України в кордонах 1991 року. Про це Жданов заявив в ефірі ютуб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.

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"Бавовна" наближається до кримського мосту

Жданов зауважив, що "хлопки" в тимчасово окупованому Криму тривають. Зокрема, 18 серпня на північно-західному узбережжі півострова спалахнула пожежа.

"росія заявляє, що горить трава, але трава не може детонувати. Не знаю, що це за трава, яка детонує", – зазначив військовий експерт.

Він додав, що вже навіть Білий дім зробив заяву щодо вибухів на півострові.

"Вони сказали, що не визначають цілі в Криму, адже це абсолютна прерогатива України щодо того, чи завдавати ударів, чи ні, як визначати цілі, які та скільки", – розповів Жданов.

За його словами, також варто звернути увагу на те, як ювелірно працюють ЗСУ – влучання стаються лише по військових об'єктах.

І я так розумію, що ми поступово наближаємося до південного узбережжя Криму. Тобто до кримського мосту залишилося зовсім трохи. Головне, щоб ми могли туди дотягнутися,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що про це вже говорили навіть представники Офісу Президента.

"Подоляк сказав, що кримський міст буде нашою найближчою ціллю. Отож, питання з Кримом – повністю вирішене та всім зрозуміле", – додав Жданов.

Він підсумував, що Крим – це територія України.

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