Бояться десанту ЗСУ, але проблема інша: що чекає росіян у Криму цього літа

Росіяни продовжують укріплювати узбережжя тимчасово окупованого Криму через побоювання щодо можливого українського десанту. Водночас реальна загроза для окупантів полягає не стільки у висадці військ, скільки у поступовому руйнуванні логістики півострова.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що росіяни займаються будівництвом укріплень на узбережжі Криму вже не перший рік. За його словами, побоювання окупантів мають певні підстави, однак масштабна десантна операція ЗСУ наразі малоймовірна.

Дивіться також У Криму окупанти посилили патрулювання узбережжя через страх нових ударів і десанту, – "Атеш"

Що може чекати росіян у Криму цього літа

На думку Павла Нарожного, українські диверсійні групи цілком здатні діяти на території півострова. Водночас для проведення класичної десантної операції з висадкою тисяч військових та великої кількості техніки Україна наразі не має необхідних можливостей.

Їхні побоювання в чомусь мають матеріальний сенс. Тобто вони (росіяни – 24 Канал) бояться, що ми це зробимо. Але я думаю, що, крім диверсійних груп, якогось великого десанту ми найближчим часом точно робити не будемо,

– сказав він.

Військовий експерт зауважив, що Крим тривалий час був однією з головних військових баз Росії. Однак зараз Україна має можливість поступово ізолювати півострів та створювати серйозні проблеми для російського угруповання без проведення масштабних десантних операцій.

Військовий експерт про ситуацію в Криму: відео

Основна вразливість окупантів полягає в обмеженій кількості шляхів постачання. Морські маршрути значною мірою втратили безпеку через активне застосування українських морських дронів, а використання Керченського мосту також ускладнене.

Через Керченський міст вони бояться перевозити паливо та боєприпаси, адже було вже декілька успішних ударів. Вони роблять дуже щільні перевірки перед будь-яким транспортом, який рухається через міст,

– зазначив Нарожний.

Він додав, що повітряне сполучення не здатне забезпечити перевезення великих обсягів вантажів. Саме тому Україна, ймовірно, й надалі зосереджуватиметься на ураженні логістики та військових об'єктів окупантів.

Нарожний припустив, що анонсоване раніше "пекло" для росіян у Криму може бути пов'язане із застосуванням великої кількості українських безпілотників та ракетного озброєння.

Варто зауважити, у ніч проти 20 червня 2026 року в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі ключових логістичних об'єктів. За даними супутникових знімків, після атаки безпілотників спалахнули пожежі поблизу залізничної інфраструктури, яку росіяни використовують для постачання військ на півострові.