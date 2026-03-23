Робота триває, – Плетенчук про те, чому у Криму останнім часом багато прилітало

У Криму останнім часом зафіксували багато прильотів по різних частинах анексованого півострова. Українські військові виконують роботу зі знищення ворожих цілей.

Про це розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері національного маратону.

Що сказав Плетенчук про вибухи у Криму останнім часом?

Дмитро Плетенчук наголосив, що робота по ворожих цілях в українському Криму триває.

Робота триває. Кажу це вже не вперше, і, напевно, казатиму і надалі. Тому що вона планова, відповідно є алгоритми,

– підкреслив капітан.

Речник ВМС також пояснив, що ні для кого не є таємницею, що після того, як зменшується кількість засобів радіолокаційного огляду, радарів безпосередньо, то починається зменшуватися кількість цілей, які вони прикривали, допоки наш ворог не відновить якусь їхню кількість.

"Але в будь-якому разі товар (РЕБ – 24 Канал) це штучний, доволі складний, так само як і підготовка персоналу. Тому я впевнений і надалі ми зможемо милуватися подібними відео з Криму", – зауважив Плетенчук.

Де були вибухи у Криму останнім часом?