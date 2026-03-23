Про це розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері національного маратону.
До теми Росіяни почали застосовувати морські дрони: у ВМС відповіли, наскільки реальна загроза
Що сказав Плетенчук про вибухи у Криму останнім часом?
Дмитро Плетенчук наголосив, що робота по ворожих цілях в українському Криму триває.
Робота триває. Кажу це вже не вперше, і, напевно, казатиму і надалі. Тому що вона планова, відповідно є алгоритми,
– підкреслив капітан.
Речник ВМС також пояснив, що ні для кого не є таємницею, що після того, як зменшується кількість засобів радіолокаційного огляду, радарів безпосередньо, то починається зменшуватися кількість цілей, які вони прикривали, допоки наш ворог не відновить якусь їхню кількість.
"Але в будь-якому разі товар (РЕБ – 24 Канал) це штучний, доволі складний, так само як і підготовка персоналу. Тому я впевнений і надалі ми зможемо милуватися подібними відео з Криму", – зауважив Плетенчук.
Де були вибухи у Криму останнім часом?
Крим зазнав масованої атаки безпілотниками уночі 21 березня. Вибухи були в районі Таврійської та Балаклавської ТЕС.
Двома днями раніше Сили оборони завдали удару по об'єктах концерну "Алмаз-Антей" у Криму, де ремонтують російські системи ППО. Окрім того, у Севастополі було уражено місця зосередження особового складу ворога, втрати уточнюються.
А 15 березня Сили оборони вдарили по російських об'єктах у Криму, пошкодивши радіолокаційні станції 59Н6-Е та 73Е6. Також було уражено пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього.