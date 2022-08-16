Речі зібрано, або "спецоперація" йде за планом: як реагують жителі Криму на вибухи біля Джанкоя

росіяни, що тимчасово перебувають у Криму, відреагували на вибухи поблизу Джанкоя 16 серпня. Деякі з них у паніці вже зібрали валізи, щоб тікати.

Більшість росіян вже з речами виїжджають до родичів на територію країни-агресорки. Про це вони пишуть у соцмережах, інформує 24 канал.

​Подія дня "Бавовна" біля Джанкоя: окупанти заявили про детонацію боєприпасів, відбувається евакуація

Як росіяни відреагували на нові вибухи у Криму

Дехто з жителів Майського вважає, що "спеціальна воєнна операція йде за планом". Люди сподіваються, що через вибухи не буде жертв серед населення.

росіяни "їдуть у відпустку"

Також росіяни вже підготували валізи з власними речами та готові у будь-який момент ховатися у підвал або ж виїжджати:

"Мої батьки поки думають, що робити. Зараз сидимо вдома. Батько сказав, що потрібно стежити за новинами, і якщо що, речі у нас вже зібрані, одразу у підвал підемо"

"У мене чоловік теж хоче виїжджати, каже, що дуже багато збігів. У відпустку поїдемо до родичів"

"Відпустка може затягнутися, беріть побільше речей"

"Ми з родиною поїдемо до родичів у Ростов на цей місяць. Укри розійшлися, може за цей місяць щось заспокоїться"

громадяни росії масово планують тікати з Криму / скриншоти

Потужні вибухи у Криму: останні новини

Тривожним був ранок для мешканців Майського, що біля Джанкоя. Там спалахнула електростанція. Крім того, мешканці повідомляють про вибухи у населеному пункті Азовське. Зауважимо, що він розташований за понад 200 кілометрів від лінії фронту.

Водночас телеграм-канали повідомляють, що горить не лише електростанція. Мовляв, у тому ж Азовському самознищується черговий склад боєприпасів ворога.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в окупованому Криму тисячі громадян росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку.

Чубаров підтвердив влучне попадання по військовій частині окупантів у селищі Азовське Джанкойського району. За його словами, вибухи лунають протягом години.

Вас може зацікавити – США відреагували на вибухи у Криму: дивіться відео