Пристрілялись і добиватимуть, – у Меджлісі розповіли, куди прилетіло в Криму цієї ночі

Українські Сили оборони завдають ударів по ключових логістичних маршрутах російської армії в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про мости та дороги через Чонгар, Армянськ, Перекоп і Арабатську стрілку, які окупанти використовують для постачання військ і перекидання ресурсів на південь України.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів 24 Каналу, що вночі знову фіксувалися атаки по об'єктах російських військ у Криму, зокрема в Севастополі та на півночі півострова. Такі дії Сил оборони мають суттєвий вплив на військові спроможності окупантів.

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Удари по Криму та значення логістики окупантів

За словами Рефата Чубарова, поки що невідомі деталі нічної атаки по Криму, але зазначив, що були влучання в Севастополі по військових об'єктах на півночі півострова, у Джанкойському та Красноперекопському районах, а також в Армянську.

Голова Меджлісу про атаки по Криму: дивіться відео

Також фіксувалися перебої з електропостачанням, які можуть бути пов'язані з ураженням енергетичної інфраструктури.

Крім того, знову сьогодні атакували мости через Чонгар – і залізничну гілку мосту, і дамбу,

– наголосив голова Меджлісу.

Він підкреслив, що ці маршрути мають критичне значення для російської армії, адже використовуються не для цивільних потреб, а для військового постачання. Після встановлення вогневого контролю над основними дорогами, зокрема трасою Мелітополь – Чонгар, українські сили продовжують уражати логістичні вузли окупантів.

Наші (Сили оборони – 24 Канал) дуже добре пристрілялися і будуть добивати. Крим перестав бути військовим хабом. Він уже відчуває дуже великі труднощі із забезпеченням власних потреб,

– підкреслив Чубаров.

Водночас, за його словами, мовиться не лише про військові труднощі окупантів у Криму. Події там зачіпають і цивільне населення, яке уважно стежить за розвитком подій. Частина людей сприймає поточні тенденції з надією на подальші зміни, і ці очікування лише посилюються.

До слова, російські окупанти могли збудувати нову переправу поблизу Чонгарського мосту, який раніше зазнавав ударів. Ймовірно, вона використовується для забезпечення логістики між тимчасово окупованим Кримом і півднем України. Таким чином ворог намагається відновити маршрути постачання після пошкоджень основної інфраструктури.

Україна атакує російські військові об'єкти у Криму

Україна заявляє про намір поступово ускладнювати та переривати сухопутні логістичні шляхи Росії до тимчасово окупованого Криму. Йдеться про дії, які мають послабити можливості постачання окупаційних військ і зменшити їхню спроможність утримувати півострів.

ЗСУ завдали удару по російській логістичній колоні поблизу Армянська в тимчасово окупованому Криму. Відомо, що уражені вантажівки перевозили забезпечення для окупаційних військ. Українські сили продовжують системно впливати на логістичні маршрути Росії на півострові.

Українські удари по мостах у тимчасово окупованому Криму можуть суттєво вплинути на російську логістику та постачання військ. Йдеться про ускладнення перекидання техніки, боєприпасів і живої сили між Кримом і півднем України. У перспективі це може знизити темпи бойових дій на окремих ділянках фронту.