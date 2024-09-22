Готуємо Крим до деокупації, – Братчук розповів, чому на півострові знову вибухає

Вибухи у тимчасово окупованому Криму – це робота демократії. Україна продовжує роботу над демілітаризацією півострова.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, прокоментувавши вибухи в Криму. Там дійсно було гучно у Джанкойському районі.

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Що відомо про нові вибухи в Криму

Як наголосив Братчук, зараз варто дочекатися офіційної інформації. Але вже відомо, що в районі Джанкою працювала ворожа система ППО та перекривали Кримський міст.

Росіяни знову тривожно говорять про провокацію; що Україна до чогось їх готує. Я можу відповісти на це питання. Ми готуємо їх до повної деокупації нашого Криму. Зараз триває процес демілітаризації,

– сказав Братчук.

Росіяни мають взагалі забратися з півострова. А цивільним краще не перебувати біля військових об'єктів окупантів. Це може бути небезпечно.

Єдина мета, яка може спонукати кримчан перебувати біля ворожих об'єктів – це задля того, аби повідомити нам, що там відбувається; які види озброєння там є і так далі,

– зауважив Братчук.

Зверніть увагу! 22 вересня о 15:20 в Криму оголосили повітряну тривогу. Окупанти перекрили Кримський міст. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи біля села Азовське, де було видно дим, та біля села Побєдне, де розташований військовий аеродром.