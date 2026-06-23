Це найгірше, що спіткало Росію, – експерт про великі проблеми в Криму

В окупованому Криму серйозні проблеми з пальним, спершу його видавали за талонами, а тепер бензин можуть отримати лише служби, які забезпечують життєдіяльність півострова. Традиційно окупанти закликали людей зберігати спокій і чекати.

Варто розуміти, що Крим дуже важливий з психологічного погляду для Володимира Путіна та його режиму. Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що через це Кремль не може кинути півострів на призволяще.

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Що вказує на великі проблеми росіян у Криму?

Тепер Путіну знадобиться витратити чимало сил і засобів, щоб підтримати Крим. Зважаючи на велике угруповання військових на півдні, маємо розуміти, що саме окупований півострів був для них безпечним тилом упродовж всієї війни. Там накопичували сили, проводили логістику, будувалися бази.

Але зараз Крим перетворився у зону ризику, вразливості. Чим більше Росія витрачатиме сил для підтримання Криму, забезпечення його населення, тим важче їй буде загалом вести війну. Ми уже перетворили Крим у витратну частину російського бюджету та російської воєнної машини

Якщо Україна підтримуватиме цей градус напруги упродовж наступних місяців, то російська воєнна машина справді може зламатися,

– наголосив Юрій Богданов.

Скоріш за все, у випадку повної ізоляції Криму, першими звідти втечуть росіяни. Якщо питання з паливом затягнеться хоча б на кілька тижнів, то вони почнуть масово втікати. Очевидно, що українські військові не б'ють по цивільному транспорту, тому кожен, хто хоче виїхати з Криму, сьогодні може це зробити.

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На думку експерта, евакуація кримчан – перспектива тижнів, а не місяців. Щодо Кримського мосту, то найбільш тривожна новина для росіян – це те, що Україна уразила два ЗРК "Панцир" просто на Кримському мосту.

"Ми знищили об'єкти, які мали захищати міст від наших атак. Це символічна подія. Також вона підтверджує, що у росіян бракує засобів навіть для закриття такого символічного місця як Кримський міст. Це найгірша новина з усіх, які спіткали Росію за останній час", - підсумував Юрій Богданов.