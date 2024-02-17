Гучна ніч для Бєлгородської та Курської областей: бідкалися на "хлопки" і роботу ППО

Росіяни у Бєлгородській і Курській областях скоро забудуть, що таке спокійний сон. У ніч проти 17 лютого там чули гучні вибухи. Жителів попереджали про ракетну загрозу.

Детальніше про ситуацію у регіонах розповідали у місцевих пабліках. У них у режимі ледь не реального часу викладали відео з камер спостереження. На них можна було почути, наскільки "тихо" на Бєлгородщині та Курщині.

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Вибухи на Бєлгородщині

Отже, о 22:42 мешканців Бєлгородської області сповістили про ракетну небезпеку. Людей закликали залишатися вдома та не підходити до вікон.

Людей закликали залишатися вдома та не підходити до вікон. Попереджали про ракетну небезпеку також з допомогою телебачення. На екранах з'являлося повідомлення, в якому закликали мешканців переховуватися у приміщеннях без вікон з суцільними стінами. Якщо ж люди перебувають на вулиці, то їх просили перейти до укриттів.

Вже о 00:08 17 лютого повідомили про те, що гучні вибухи чули у Строїтелі, що у Бєлгородській області. Упродовж наступних кількох десятків хвилин у мережу викладали чимало відео, на яких можна було побачити яскраві спалахи, а також почути, наскільки гучно у регіоні.

що у Бєлгородській області. Упродовж наступних кількох десятків хвилин у мережу викладали чимало відео, на яких можна було побачити яскраві спалахи, а також почути, наскільки гучно у регіоні. О 00:36 надійшло повідомлення про те, що гучно також було у Губкіні, що у Бєлгородській області. А вже близько 01:30 російські пабліки сповістили, що у регіоні чули гучні звуки, пов'язані з роботою так званого ППО.

Гучна ніч у Бєлгородській області: дивіться відео

Що відомо про ситуацію у Курській області

Також гучно було у Курській області: дивіться відео