Гучна ніч для Бєлгородської та Курської областей: бідкалися на "хлопки" і роботу ППО
17 лютого 2024, 01:58Читать новость на русском
Росіяни у Бєлгородській і Курській областях скоро забудуть, що таке спокійний сон. У ніч проти 17 лютого там чули гучні вибухи. Жителів попереджали про ракетну загрозу.
Детальніше про ситуацію у регіонах розповідали у місцевих пабліках. У них у режимі ледь не реального часу викладали відео з камер спостереження. На них можна було почути, наскільки "тихо" на Бєлгородщині та Курщині.
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Вибухи на Бєлгородщині
- Отже, о 22:42 мешканців Бєлгородської області сповістили про ракетну небезпеку. Людей закликали залишатися вдома та не підходити до вікон.
- Попереджали про ракетну небезпеку також з допомогою телебачення. На екранах з'являлося повідомлення, в якому закликали мешканців переховуватися у приміщеннях без вікон з суцільними стінами. Якщо ж люди перебувають на вулиці, то їх просили перейти до укриттів.
- Вже о 00:08 17 лютого повідомили про те, що гучні вибухи чули у Строїтелі, що у Бєлгородській області. Упродовж наступних кількох десятків хвилин у мережу викладали чимало відео, на яких можна було побачити яскраві спалахи, а також почути, наскільки гучно у регіоні.
- О 00:36 надійшло повідомлення про те, що гучно також було у Губкіні, що у Бєлгородській області. А вже близько 01:30 російські пабліки сповістили, що у регіоні чули гучні звуки, пов'язані з роботою так званого ППО.
Гучна ніч у Бєлгородській області: дивіться відео
Що відомо про ситуацію у Курській області
Також гучно було у Курській області: дивіться відео
- Про загрозу ракетного обстрілу мешканців Курської області повідомили о 23:23. Мешканців закликали перебувати вдома, у приміщеннях без вікон: коридорі, ванній, комірчині.
- Вже о 23:28 виклали відео, на якому можна почути гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про гучні "хлопки" над Медведівським районом.
- О 00:51 губернатор Курської області Роман Старовойт запевняв, що в регіоні працює ППО. А вже о 01:12 стало відомо про відбій ракетної загрози.
- Варто зауважити, що пізно ввечері 14 лютого у Курській області теж було гучно. Ні, це не Святий Валентин літав у регіоні. Там пролунали вибухи, після яких спалахнула нафтобаза. Старовойт тоді бідкався на буцімто атаку українських дронів.