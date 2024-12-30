У Льгові на Курщині прилетіло по скупченню російських військових: там були сильні вибухи

У Льгові у Курській області Росії ввечері 30 грудня пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт по місцю скупченню російських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленка. До цього інформація про вибухи з'явилася у російських ЗМІ.

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Що відомо про вибухи під Льговом

Близько 21 години російські пабліки опублікували повідомлення про гучні вибухи у Льгові в Курській області. На відео можна побачити, що на місці прильоту утворилася вогняна хмара та піднявся стовп диму.

У Льгові було гучно ввечері 30 грудня: дивіться відео

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксандр Хінштейн підтвердив вибухи у Льгові та сказав, що "інформації про постраждалих та значних руйнуваннях на цю мить не надходило".

Росіянин також написав, що на місці працюють аварійні та комунальні служби, а сам він "тримає ситуацію під контролем".

Вибухи у Льгові в Курській області: дивіться відео

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко лаконічно написав у своєму телеграм-каналі, що у Льгові на Курщині "дещо прилетіло по скупченню російських військових".

Наразі достеменно невідомо, які саме наслідки були у місці скупченню російських військових у Курській області.

До слова, нещодавно ЗСУ завдали удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти ворога у Льгові в Курській області. Внаслідок цього, ймовірно, загинув заступник командира бригади та 17 військових.