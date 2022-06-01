Вибухи на Львівщині: влучили у транспортну інфраструктуру, відомо про двох поранених
Джерело:телеграм Максима Козицького
На Львівщині російські ракети влучили по об'єкту транспортної інфраструктури. Щонайменше двоє людей зазнали поранення.
Інформації про загиблих наразі немає, розповів глава Львівської обласної військової адміністрації. Деталі уточнюють.
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Що відомо про вибухи на Львівщині
По всій Україні близько 21:30 оголосили повітряну тривогу. Згодом жителі Львівської області повідомили, що чують вибухи. Козицький підтвердив інформацію, що вибухи дійсно пролунали у Стрийському районі.
Людей просили залишатись в укриттях. Відбій тривоги пролунав о 23:20.
Зверніть увагу! Повітряну тривогу в жодному разі не можна ігнорувати. Якщо почули сирену, слід одразу ж йти в укриття, де слід перебувати до сигналу про відбій.
Якщо такої можливості немає, потрібно хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Це означає, що від ймовірного місця вибуху вас має відділяти щонайменше 2 стіни: одна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.
Вибух на Київщині
Під час повітряної тривоги жителі Київської області теж повідомляли про звуки вибухів. Це було близько 21:55. У телеграм-каналах писали, нібито сили протиповітряної оборони збили ракету за 100 кілометрів від Києва. Також писали нібито в деяких селах зникло світло.
Підтверджень цієї інформації ще немає. На Київщині після 23:00 теж оголосили про відбій тривоги.
Інші атаки росіян
- Російські загарбники 1 червня випустили 3 ракети по Дніпропетровщині. Їх запустили з реактивних систем залпового вогню "Торнадо". На місці працювали рятувальники, але їхню роботу ускладнювала негода. Про постраждалих та руйнування ще не говорили.
- Вдень вибухи лунали і в Миколаєві. Росіяни обстрілювали місто з артилерії. Влада просила людей в жодному разі не підходити до вікон.
- Також росіяни вгатили ракетами по території Сумщини. За попередніми даними, вони випустили щонайменше 6 ракет по території Шалигінської громади, що у Шосткинському районі.
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