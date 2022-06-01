Вибухи на Львівщині: влучили у транспортну інфраструктуру, відомо про двох поранених

На Львівщині російські ракети влучили по об'єкту транспортної інфраструктури. Щонайменше двоє людей зазнали поранення.

Інформації про загиблих наразі немає, розповів глава Львівської обласної військової адміністрації. Деталі уточнюють.

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Що відомо про вибухи на Львівщині

По всій Україні близько 21:30 оголосили повітряну тривогу. Згодом жителі Львівської області повідомили, що чують вибухи. Козицький підтвердив інформацію, що вибухи дійсно пролунали у Стрийському районі.

Людей просили залишатись в укриттях. Відбій тривоги пролунав о 23:20.

Зверніть увагу! Повітряну тривогу в жодному разі не можна ігнорувати. Якщо почули сирену, слід одразу ж йти в укриття, де слід перебувати до сигналу про відбій.

Якщо такої можливості немає, потрібно хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Це означає, що від ймовірного місця вибуху вас має відділяти щонайменше 2 стіни: одна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.

Вибух на Київщині

Під час повітряної тривоги жителі Київської області теж повідомляли про звуки вибухів. Це було близько 21:55. У телеграм-каналах писали, нібито сили протиповітряної оборони збили ракету за 100 кілометрів від Києва. Також писали нібито в деяких селах зникло світло.

Підтверджень цієї інформації ще немає. На Київщині після 23:00 теж оголосили про відбій тривоги.

Інші атаки росіян

Російські загарбники 1 червня випустили 3 ракети по Дніпропетровщині. Їх запустили з реактивних систем залпового вогню "Торнадо". На місці працювали рятувальники, але їхню роботу ускладнювала негода. Про постраждалих та руйнування ще не говорили.

Вдень вибухи лунали і в Миколаєві. Росіяни обстрілювали місто з артилерії. Влада просила людей в жодному разі не підходити до вікон.

Також росіяни вгатили ракетами по території Сумщини. За попередніми даними, вони випустили щонайменше 6 ракет по території Шалигінської громади, що у Шосткинському районі.

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