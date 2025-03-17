Вибухи та задимлення у центрі Львова: у ДСНС пояснили, що сталося

У самому центрі Львова зранку пролунали кілька вибухів біля закладу "Копальня кави" на площі Ринок, здійнявся дим. У ДСНС пояснили, що насправді сталося.

Близько 11:17 на Площі Ринок у Львові сталися вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що стало причиною вибухів у центрі Львова

Близько 11:17 на Площі Ринок у самому центрі Львова було чутно вибухи, очевидці могли бачити спалахи та іскри біля закладу "Копальня кави". Згодом на їх місці постав стовп диму.

У ДСНС повідомили, що там зафіксували загоряння електричного кабелю. На місце вирушив загін рятувальників.

Наразі територія огороджена, але займання немає, тож ніяких спеціальних ліквідаційних заходів проводити не довелося. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали у Кропивницькому, місто атакували БпЛА, однак ніяких серйозних наслідків, вочевидь не сталося. Коментарів від влади щодо ймовірних наслідків повітряної атаки російської армії немає.

О 02:42 у Повітряних силах повідомили, що група ударних дронів-камікадзе ворога рухається на Кіровоградщину та загрожує Кропивницькому.