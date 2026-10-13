У Львові вибухи прогриміли на тлі атаки реактивних БпЛА

У Львові вранці 13 жовтня пролунали вибухи. На місто налетіли кілька реактивних БпЛА російської армії.

Про загрозу інформували у Повітряних силах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Львова зранку 13 жовтня?

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили близько 5 ранку 13 жовтня. Щонайменше кілька реактивних безпілотників, за інформацією моніторингових спільнот та Повітряних сил, у цей час залетіли до регіону.

Глава ОВА Максим Козицький написав у телеграмі про небезпеку. А згодом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті працює ППО. Містяни ж почули вибухи.

На момент публікації тривога у Львівській області скасована. Але загалом атака ворога по Україні триває.

Інформації про наслідки обстрілу наразі не було.

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Додамо, що у цей самий час загроза повітряних ударів була і для інших регіонів. Уночі гриміли вибули у Миколаєві, Дніпрі, а також у Києві – усе через реактивні дрони ворога.