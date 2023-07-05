Знищено великий запас паливо-мастильних матеріалів: нові деталі вибухів в Макіївці під Донецьком

Напередодні ввечері в Макіївці під Донецьком пролунали вибухи. Вони знищили великий запас паливо-мастильних матеріалів ворога.

Вибухи пролунали орієнтовно о 21:30 4 червня на ворожих складах росіян. Їхні наслідки мають тимчасово паралізувати дії ворогів в районі Донецька.

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Що відбулось в окупованій Макіївці

Припускають, що вибух пролунав на Ясиновському коксохімічному заводі. Він розміщений на північних околицях Макіївки та за менше ніж 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення та найближчих тилів, з яких могла б працювати артилерія.

Судячи з масштабів вибуху, ракетним ударом було знищено великий запас паливо-мастильних матеріалів, що тимчасово має паралізувати операції окупантів в районі Донецьку,

– мовиться в повідомленні.

Також знищення стратегічного об'єкта повинно суттєво підірвати логістику російських військ на Донецькому напрямку. Це має змусити росіян міняти маршрути доставлення палива для військової техніки.

Стратком ЗСУ повідомляв про вибух

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці припинив своє існування.

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У телеграм-каналі "Блог Донецького Бандерівця" заявили, що росіяни розмістили свій великий склад з боєкомплектом до реактивних систем залпового вогню в дворі недобудованого жилого масиву.

Учора (4 липня – 24 Канал) через паління на цьому складі та недотримання правил безпеки, даний склад злетів у повітря. Зовсім випадково наш дрон пролітав повз,

– зіронізували в телеграм-каналі.

Що відомо про вибухи в Макіївці