У Маріуполі і Бердянську вночі лунали вибухи: Андрющенко розповів деталі

В тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську прогриміли вибухи у ніч на 15 листопада. Окупанти застосовували систему ППО, а гучно було одразу в декількох районах.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що спершу з'явилася інформація про вибухи біля міста. Мовиться про район так званого "трикутника": Маріупольський аеропорт – Мангуш – Бердянськ.

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Що відомо про вибухи

У селищі неподалік Маріуполя вже тричі було знешкоджено систему протиповітряної оборони. Вночі 15 листопада вона знову там працювала. Вибухи лунали з 23 до 24 години ночі. Така сама ситуація була в районі Бердянська.

Зранку росіяни відзвітували, що збили 10 безпілотників над акваторію Азовського моря. Враховуючи кількість вибухів, які ми нарахували, звуків роботи системи ППО, цілком можливо, що цілей справді було не менше 10,

– зауважив Петро Андрющенко.

Наразі невідомо, чи вдалося окупантам збити БпЛА. Дорозвідка відбувається. Точно встановлено, що робота ППО не була пов'язана з результативною атакою, яка відбулася майже в той самий час, на Краснодарський край, де розташований російський аеродром "Кримськ"

"Між собою, як завжди, ми назвемо це "передбавовна" і дуже сподіваємось, що нарешті в акваторії Азовського моря "забавовнить", – підсумував радник міського голови Маріуполя.