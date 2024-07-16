У Маріуполі прогриміла серія вибухів: є прильоти

У ніч на 16 липня в окупованому Маріуполі прогриміла серія потужних вибухів. Є прильоти.

Про це повідомив радник міського голови. Петро Андрющенко зазначив, що є щонайменше два прильоти між "Невським" та Агробазою в напрямку Мангушу.

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Що відомо про вибухи в Маріуполі сьогодні

Близько 23:30 15 липня Андрющенко написав, що в Маріуполі зафіксовано більш ніж 5 вибухів. Зауважив, що вони продовжуються. Чути по всьому місту й району.

Прильоти. Щонайменше два між "Невським" та Агробазою в напрямку Мангушу. Судячи за все, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки – спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки,

– написав радник мера Маріуполя.

Також зазначив, що, попередньо, надходить інформація про прильоти чи падіння уламків в районі БКоси та Мелекіне Маріупольського району. Її уточнюють.

Уже незабаром Андрющенко написав, що в частині міста зникло електропостачання. Центральний район – Новоселівка блекаут повний.

Прильоти в Маріуполі / Фото з телеграму Андрющенка