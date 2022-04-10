Вибухи у Миколаєві: Кім повідомляє про постраждалого охоронця

У Миколаєві ввечері 10 квітня пролунав потужний вибух. Вже відомо про пораненого охоронця.

Чоловік зазнав поранення через розбите скло внаслідок вибуху. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Пожежу ліквідували

Чиновник додав, що виникла пожежа у лісі. Її ліквідували.

Зауважимо, місцевим жителям в жодному разі не можна публікувати відео чи фото вибуху. Це лише допоможе ворогу.

Залишайтесь в укриттях

Перед тим у місті була оголосили тривогу. Кім додав, наразі з'ясовують причину вибуху – спрацювала ППО чи щось "прилетіло".

До речі – Моторошні кадри удару по дитячій лікарні Миколаєва 4 квітня: