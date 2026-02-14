Вибухи у Миколаєві: місто – під атакою дронів

Вибухи увечері 14 лютого пролунали у Миколаєві. Місто перебуває під атакою дронів.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 21:47.

Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників на півдні. Зокрема, БпЛА фіксували з акваторії Чорного моря у напрямку Херсонщини о 21:39. А за 10 хвилин – БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.

Гучно у Миколаєві було приблизно о 21:56.

Про можливі наслідки місцева влада наразі не повідомляла.

