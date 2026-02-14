Вибухи у Миколаєві: місто – під атакою дронів
- У Миколаєві ввечері 14 лютого пролунали вибухи через атаку дронів.
- Місцева влада поки не повідомляла про можливі наслідки атаки.
Вибухи увечері 14 лютого пролунали у Миколаєві. Місто перебуває під атакою дронів.
Про це пише Суспільне.
Що відомо про вибухи у Миколаєві?
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 21:47.
Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників на півдні. Зокрема, БпЛА фіксували з акваторії Чорного моря у напрямку Херсонщини о 21:39. А за 10 хвилин – БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.
Гучно у Миколаєві було приблизно о 21:56.
Про можливі наслідки місцева влада наразі не повідомляла.
Останні атаки на Україну
У ніч на 14 лютого Росія знову атакувала Україну. Вона запустила балістичну ракету "Іскандер-М" та 112 ударних БпЛА, з яких 91 знищила ППО.
Під час цієї атаки у місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині було влучання "Герані" у будівлю РДА. Унаслідок цього вона була практично знищена.
Також постраждала Одеса. Там унаслідок удару дрона по житловому будинку в Одесі загинула жінка 1950 року народження.