Неспокійні дні у Росії: вибухи та феєрверки охопили російські міста

Вибухи у московських ТЦ набувають все більшого розмаху. Цього разу петарду запустили у приміщенні багатофункціонального центру (МФЦ) торгового центру "Геліос" у Корольові, Підмосков’я. За попередніми даними, постраждалих немає, однак відвідувачів та персонал довелося евакуювати.

Про це розповідає 24 Канал. На відео, яке поширили у соцмережах, зафіксовано момент вибуху в МФЦ у ТЦ "Геліос".

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Час вибухових флешмобів

У приміщенні здійнялася паніка, люди поспішали вийти на вулицю. Інцидент, за інформацією місцевих Telegram-каналів, став третім підпалом або запуском феєрверків у Підмосков’ї за добу.

У московських ТЦ запускають феєрверки: дивитися відео

Подібний випадок стався також у Москві. У торговому центрі "Форт" на сході міста жінка за вказівкою невідомих осіб підірвала петарду.

У ТЦ Росії підривають петарди та феєрверки: дивитися відео

Як з'ясувалося пізніше, вона перевела цим "зловмисникам" 120 тисяч рублів перед виконанням їхніх вказівок.

Хвиля вибухів у Росії триває

У Хімках, неподалік Підмосков’я, невідомі запустили феєрверк прямо у приміщенні відділення "Пошти Росії". Очевидці розповідають, що відвідувачі у паніці вибігали на вулицю, боячись за своє життя.

До "естафети" підключився навіть Санкт-Петербург. У мережі повідомляють про вибух у відділенні "Сбєрбанка".

Вибух у російському банку: дивитися відео

Російські правоохоронці намагаються встановити особи організаторів та виконавців серії інцидентів. Тим часом користувачі соцмереж активно обговорюють події, припускаючи, що це може бути як низка "пранків", так і сплановані провокації. У будь-якому випадку, ситуація викликає паніку серед відвідувачів торгових центрів, а кількість таких випадків лише зростає.