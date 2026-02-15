Масована атака на Москву: генерал армії назвав найбажаніші цілі в столиці Росії

Москва та Санкт-Петербург – найбільш захищені міста Росії ще з часів Радянського Союзу. Там сконцентрована колосальна кількість стратегічних об'єктів.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Москва має надпотужний захист з точки зору протиповітряної оборони. Те, що Україні вдається час від часу його пробивати, – вже чудовий результат.

Дивіться також Європа без України не переозброїться? Фахівець з фінської оборонки про роль України та загрозу нападу Росії

Які цілі варто уразити в Москві?

За словами Маломужа, в Москві розташовані основні стратегічні сили Росії. Йдеться і про ракетні системи, і про авіацію, і про системи ППО, і про засоби радіолокації, і про балістичні ракети.

Ми завдаємо ударів по конкретних об'єктах. І першочергові цілі для ураження – це об'єкти з виробництва зброї, боєприпасів, систем управління, наведення, які сьогодні дозволяють ворогу бити по наших енергооб'єктам та мирному населенню,

– зазначив Маломуж.

На його думку, немає сенсу бити по цивільних об'єктах в Москві. На це навіть не варто витрачати дрони, адже значного ефекту такі атаки не принесуть.

Зверніть увагу! 15 лютого відбувалася масована атака дронів по Москві. Там повідомляли про 18 збитих безпілотників.

Сили оборони вразили важливий стратегічний об'єкт ворога