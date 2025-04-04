Багато вибухів і план "Кавьор" в аеропортах: Москву та Липецьк атакують невідомі безпілотники

Росію в ніч на 4 квітня атакують невідомі добрі безпілотники. Під ударом опинилася столиця країни-агресорки Москва, а також місто Липецьк.

В обох містах також чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відбувалося у Москві вночі

Російські пропагандисти писали, що Московська область перебувала під атакою невідомих БпЛА. Тимчасові обмеження (так званий план "Кавьор") ввели на роботу аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський.

Пізніше писали, що аеропорт Внуково все ж відновив свою роботу. Щодо інших – наразі невідомо.

Мер Москви Сєргєй Собянін вже заявив, що їхня ППО буцімто збила дрон, який летів на місто. На місці падіння уламків "працюють екстрені служби".

Гул стояв також і у Серпухові, що у Московській області.

У Серпухові у Московській області було неспокійно: дивіться відео

Якою була нічка у Липецьку

Жителі Липецька також уважно слухали вибухи цієї ночі, через що навіть гуділи сигналізації в автівках. Загалом місцеві мешканці нарахували вже близько 20 гучних вибухів.

У Липецьку були вибухи: дивіться відео

У мережу навіть потрапив момент знищення одного з, як кажуть окупанти, "українських БпЛА" у небі над Липецьком. Пропагандисти стверджують, що атака нібито ведеться БпЛА типу "Лютий".

Знищення невідомого безпілотника у Липецьку: дивіться відео

Очевидці розповіли, що чути було від 15 до 20 гучних вибухів над містом. Наразі про руйнування та постраждалих офіційної інформації немає. Над містом чути звуки БпЛА, що пролітають.

Губернатор Липецької області Ігорь Артамонов також повідомив про роботу ППО над містом. Він попросив жителів не підходити до уламків і не чіпати їх.