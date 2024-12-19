Відстань 2000 кілометрів: у ЦПД відкрили завісу над загадковими вибухами у Мурманську

У мережі поширилися кадри із вибухами 18 грудня у російському Мурманську поблизу головної військово-морської бази Північного флоту та 2 аеродромів. Пояснень від влади Росії жодних не було.

Однак у Центрі протидії дезінформації привідкрили завісу над цими загадковими вибухами на північному заході Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис голови ЦПД Андрія Коваленка.

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Що розташовано у Мурманську, де лунали вибухи

Коваленко підтвердив, що вибух дійсно був поблизу бази російського Північного флоту.

Ця база забезпечує Росії можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до Північного Льодовитого океану. Вона підтримує як надводні кораблі, так і атомні підводні човни,

– повідомив голова ЦПД.

Також, за його словами, у Мурманську розміщені командні центри, склади боєприпасів, ремонтні доки та пункти управління флотом.

Окрім того, росіяни там тестують, зокрема, ракети "Циркон".

"Пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 кілометрів. Кораблі Північного флоту є носіями ракет "Калібр", які Росія протягом війни запускає по території України", – зауважив Коваленко.

Також перед Північним флотом Росії стоять завдання з розвідки та протидії силам НАТО з прицілом на Арктику.