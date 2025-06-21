Росіяни атакують Ніжин "Шахедами": пролунав десяток вибухів

Увечері 21 червня ворог обстрілює Ніжин ударними безпілотниками типу "Шахед". Міський голова повідомив про десяток вибухів та закликав жителів перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ніжина Олександра Кодолу.

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Обстріл Ніжина 21 червня

Міський голова заявив, що російські загарбники обстрілюють місто Ніжин Чернігівської області ударними дронами.

Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті,

– розповів він.

Наслідки атаки встановлюються.