21 червня, 20:28
Росіяни атакують Ніжин "Шахедами": пролунав десяток вибухів
Основні тези
- Росіяни обстрілюють Ніжин ударними безпілотниками "Шахед", зафіксовано десяток вибухів.
- Міський голова закликав жителів перебувати в безпечних місцях, наслідки атаки встановлюються.
Увечері 21 червня ворог обстрілює Ніжин ударними безпілотниками типу "Шахед". Міський голова повідомив про десяток вибухів та закликав жителів перебувати в безпечних місцях.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ніжина Олександра Кодолу.
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Обстріл Ніжина 21 червня
Міський голова заявив, що російські загарбники обстрілюють місто Ніжин Чернігівської області ударними дронами.
Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті,
– розповів він.
Наслідки атаки встановлюються.