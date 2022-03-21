Вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря у Києві

Кияни скаржаться на якість повітря у столиці. У деяких районах концентрація забруднюючих речовин у 12 разів перевищує норму.

Таку інформацію повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на коментарі киян, речника ДСНС у Києві Світлани Водолаги та дані сервісу IQAir та saveecobot.

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21 березня, близько 8:00 сервіс IQAir показував, що в Києві дуже погана якість повітря.

Станом на 9:45 Київ знаходився на 9-й позиції у рейтингу міст за коефіцієнтом забрудненістю повітря.

Забрудненість повітря о 9:45 / IQAir

Наразі концентрація забруднюючих речовин у повітрі столиці у деяких районах у 12 разів перевищує норму.

Концентрація забруднюючих речовин у 12 разів перевищує норму / IQAir

Світлана Водолага зазначила, що в Києві досі гасять пожежі, спричинені російськими обстрілами.

На території Київської області також зафіксовані ряд пожеж. Відкритий вогонь та безвітряна погода сприяють накопиченню забруднюючих речовин у повітрі.

Водночас за даними порталу saveecobot, наразі "шкідливий" рівень забруднення повітря фіксують у всіх районах столиці.

Забрудненість повітря у Києві / IQAir

Київська міська влада радить киянам наразі не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.

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