Вибухи на Одещині: туди летіла швидкісна ціль

Вибухи увечері 3 травня пролунали на Одещині. Було зафіксовано рух швидкісної цілі.

Гучно було о 18:15. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

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Що відомо про вибухи на Одещині

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О 18:12 Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку для Херсонської та Миколаївської областей.

"Швидкісна ціль на південь Одещини з акваторії Чорного моря", – писали там уже о 18:15.

За кілька хвилин пролунав вибух.

За попередніми даними моніторингових каналів, на село Тузли рухалася балістика.

Тривогу в області, до слова, оголосили ще о 17:43. Там зафіксували кілька розвідувальних дронів.

Станом на 18:40 загроза ще існує. Мешканців області закликають перебувати в укриттях до відбою.

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті