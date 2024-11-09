Вибиті шибки та віконні рами, потрощені автівки: наслідки російської атаки "Шахедами" по Одесі

Російська армія в ніч на 9 листопада атакувала Одесу своїми ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього у місті постраждали цивільні будівлі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Одеської міської ради. До цього у місті лунали вибухи.

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Які наслідки російської атаки Одеси

В Одеській міській раді розповіли, що вночі 9 листопада внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі.

Також у місті постраждали адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси.

Наслідки ворожої атаки Одеси "Шахедами" 9 листопада / Фото з телеграм-каналу Одеської міської ради

У міськраді також підкреслили, що інформація щодо постраждалих у місті після нічної атаки ще уточнюють.

До слова, російська армія почала атакувати Одесу пізно ввечері 8 листопада. Тоді у місті пролунало кілька сильних вибухів. Згодом в ОВА повідомили, що в районі Одеси працює ППО.

Далі впродовж години ще кілька разів лунала серія вибухів у місті. Згодом місцеві жителі розповіли журналістам, що в Одесі була пожежа в одному з житлових комплексів. Займання виникло внаслідок ворожої атаки.