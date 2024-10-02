На Одещині лунають вибухи: ППО працює по російських "Шахедах"

Вночі 2 жовтня в Одеській області пролунали вибухи. Вони стали наслідком роботи ППО.

Звечора російська армія запустила по Україн дрони-камікадзе типу "Шахед". Саме по них працювала протиповітряна оборона.Закликаємо не ігнорувати тривогу та негайно прямувати в укриття.

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Вибухи на Одещині

Так, за данними місцевих ЗМІ, вибухи в Одеській області пролунали близько 01:53.

Трохи менш як за пів години Повітряні сили попередили мешканців Одещини про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку регіону.

Водночас монітори додали, що "Шахеди" йдуть змійкою один за одним у кількості 5 – 7 штук. Зазначалося, що російські ударні дрони рухаються у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.

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