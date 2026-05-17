"Вигоріло вщент": Україна паралізувала роботу портів на окупованих територіях

В ніч на 17 травня сталася найбільша дронова атака на Москву і Підмосков'я від початку повномасштабного вторгнення. Але гаряче було і на окупованих росіянами територіях України.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері 24 Каналу розповів, що Сили оборони України вдало попрацювали на окупованих територіях. Під Маріуполем було спалено 2 бензовози, а також під атакою опинився Бердянський порт.

Куди уразили СОУ на окупованих територіях?

Резонанс всередині ТОТ викликали дещо інші події. Як розповів керівник Центру вивчення окупації, 16 травня біля селища Безіменне (між Маріуполем і Новоазовськом) дрон прилетів у ворожий "Урал".

Він вигорів вщент. Це яскраво продемонструвало те, наскільки Україна вже контролює трасу, яка є сухопутним коридором до Криму і робить це не тільки від Маріуполя, а від Новоазовська, фактично від кордону,

– пояснив Андрющенко.

Під ударом опинився і Бердянський порт (Запорізька область). Зі слів керівника Центру вивчення окупації, був уражений пришвартований суховантаж, який доставив військове устаткування.

"Це зупинить і військову логістику, і грабіж на окупованих територіях. Росіяни розслабились до такого рівня, що з Єйська в Маріуполь на лінії стоїть танкер, який перевозить паливо для військових потреб прямо в порт, не вимикаючи транспондери. СОУ дали на це свою відповідь", – зазначив Андрющенко.

Спочатку судно було атаковане вдень, дрони залетіли прямо в трюм. Згодом, вже вночі, добили його, вдаривши в рубку. Зі слів Андрющенка, баржа перетворена на брухт. Крім того, почалися удари по кранах, які розташовані в портах на окупованих територіях, аби росіяни не могли проводити вантажно-розвантажувальні роботи.

В портах у Бердянську та Маріуполі дуже нервовий стан. Там зрозуміли, що з роботою портів можна прощатися, портовикам доведеться шукати в окупації іншу роботу,

– підсумував Андрющенко.