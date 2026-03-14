Склад з ракетами злетів у небо на окупованій Луганщині: відео небачених феєрверків

На окупованій Луганщині увечері 14 березня неспокійно. Там у небі видніються яскраві феєрверки після прильотів.

Відповідні відео публікує Exilenova+.

Що відомо про атаку на окуповану Луганщину?

Вибухи лунають в окупованому місті Довжанськ.

Там у небо злетів склад з ракетами до ППО. Детонацію чутно за декілька кілометрів.

Потужна детонація у Довжанську: дивіться відео

Довідково. Окупований Довжанськ розташований майже на кордоні з Росією. До кордону з країною-терористкою та Ростовською областю всього 15 кілометрів.

Атака на Луганщину: дивіться відео

Атаку уже підтвердив голова Центру протидії дезінформації Коваленко.

На тимчасово окупованій території Луганщини знищений склад російських ракет,

– написав він.

Атака на Луганщину: дивіться відео

