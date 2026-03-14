Склад з ракетами злетів у небо на окупованій Луганщині: відео небачених феєрверків
- На окупованій Луганщині в місті Довжанськ знищений склад з російськими ракетами до ППО.
- Атаку підтвердив голова Центру протидії дезінформації Коваленко.
На окупованій Луганщині увечері 14 березня неспокійно. Там у небі видніються яскраві феєрверки після прильотів.
Відповідні відео публікує Exilenova+.
Що відомо про атаку на окуповану Луганщину?
Вибухи лунають в окупованому місті Довжанськ.
Там у небо злетів склад з ракетами до ППО. Детонацію чутно за декілька кілометрів.
Довідково. Окупований Довжанськ розташований майже на кордоні з Росією. До кордону з країною-терористкою та Ростовською областю всього 15 кілометрів.
Атаку уже підтвердив голова Центру протидії дезінформації Коваленко.
На тимчасово окупованій території Луганщини знищений склад російських ракет,
– написав він.
Атаки по окупантах: останні новини
Нещодавно Сили оборони України вдарили по заводу "Кремній Ел" у Брянську. Ця атака зупинила виробництво на 6 місяців.
А в Адигеї під удар потрапив військовий аеродром Майкоп. Було уражено об'єкти інфраструктури летовища.
Також атаку БпЛА минулої ночі пережив нафтопереробний завод у Краснодарському краї та хімічний завод у Тольятті. Відомо про поранення трьох осіб.