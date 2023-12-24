В окупованому Токмаку вибухи: Федоров висміяв росіян за "сверхзвуки"

Зранку 24 грудня у тимчасово окупованому Токмаку прогриміли вибухи. Наразі точні причини та обставини інциденту невідомі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров. Він висміяв традиційні російські виправдання щодо вибухів на їхніх складах.

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"В Токмаку гучно. Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста", – повідомив Федоров.

Водночас наразі коментарів від загарбницької влади не було. Але, як влучно зауважив Федоров, вони дуже прогнозовані, адже в росіян усе, як завжди, "усе за планом" і "нічого не відбувається".

Найімовірніше, так скажуть і цього разу. А про реальні наслідки вибухів стане відомо згодом від партизанів або військового командування.

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