"Он він! Летить! Їдьте! Максим, бл**ь!": росіяни істерили і тікали від дронів в Орлі

Дрони атакували Орловську область. Місцеві жителі знімали проліт БпЛА на відео.

Вночі Росія зазнала масованої атаки дронів. Окупанти заявили про нібито збиття 75 безпілотників над сімома регіонами країни.

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"Може, то просто машини"

Як повідомили загарбники, Орловську область атакували 17 дронів. Ще вночі у мережі почали писати про влучання двох безпілотників у багатоповерхівку в Орлі. Паніка та істерика росіян, які чують наближення БпЛА, а також моменту прильоту по житловому будинку, потрапили на відео.

Удар БпЛА по будинку в Орлі: дивіться відео

Гул безпілотника і врізання у будинок: дивіться відео

Росіяни з сусідніх будинків знімають вибух: дивіться відео

Росіянка б'ється в істериці через дрон: дивіться відео

Нагадаємо, що цієї ночі дрони вдарили по військовому аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області.