В Орловській і Курській областях лунали вибухи: заявляють про збиття безпілотників

Неспокій серед росіян продовжує ширитися. Так, ввечері 20 листопада у низці регіонів країни пролунали вибухи. Кажуть, буцімто збивали безпілотники.

Детальніше про ситуацію розповіли російські ЗМІ, а також місцеві високопосадовці. Запевняють, що мешканці чули не вибухи від прильотів, а буцімто роботу ППО по дронах.

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Що відомо про вибухи

Так, в Орловській області вибухи чули ввечері 20 листопада. Тоді ж повідомили, що буцімто знищили безпілотник. Про це заявив губернатор Орловської області Андрєй Кличков.

Зауважимо, що мешканці цього регіону бідкалися у місцевих пабліках. Вони повідомляли, що чули кілька вибухів у Шабликінському районі.

А пізніше губернатор запевняв, що буцімто знищили дрон літакового типу. І що зробили це над Шабликінським районом Орловської області.

Знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу. За оперативними даними, пошкоджень та постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем,

– каже Кличков.

Але і це ще не все. Так, у міністерстві оборони Росії вже відзвітували про успішну роботу. Кажуть, що буцімто сили ППО збили БпЛА над Курською областю. Відповідне повідомлення місцеві ЗМІ почали тиражувати після півночі 21 листопада.

Напередодні дрони летіли на Москву

Звернімо увагу, що 19 листопада двічі невідомі безпілотники летіли на Москву. Ввечері того дня місцева влада запевняла, що буцімто ППО все збила.

Про це заявив міський голова Москви Сєргєй Собянін. За його словами, до російської столиці буцімто летів БпЛА. І що цей дрон буцімто вдалося збити силам ППО.

Силами ППО у міському окрузі Електросталь відбита атака безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, попередньо, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події,

– каже Собянін.

Також у мережу виклали ролики. На одному з них можна побачити момент збиття БпЛА у підмосковській Електросталі. Ролик, знятий камерами відеоспостереження, дає можливість почути, як по дрону буцімто працює ППО.