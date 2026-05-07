У Пермі нудно не буває: стратегічні та нафтові об'єкти знову під атакою дронів
- 7 травня в Пермі спалахнула пожежа, ймовірно, лінійній виробничо-диспетчерській станції та нафтопереробному заводі після атаки дронів.
- Під ударом міг бути "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" – один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Вдень 7 травня повітряна тривога дісталась російської Пермі. Після атаки стовп диму здіймається з території лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) "Перм" та місцевого нафтопереробного заводу.
Про це пише Exilenova+.
Що знову горить у Пермі?
У російській Пермі 7 травня знову було гучно. Росіяни поділились відео, на яких чутно звук сирени та видно пожежу на одному зі стратегічних об'єктів в межах міста.
Дим від пожежі у Пермі / Фото Exilenova+, Astra
Попередньо, припускає телеграм-канал, безпілотники знову атакували ЛПДВ "Перм". Це важливий вузол системи магістральних нафтопроводів.
Згодом стало відомо про новий удар, внаслідок якого спалахнула пожежа на території місцевого НПЗ. Нагадаємо, що там розташований "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" – один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів, що завдяки ударам України росіяни зіткнулись з нестачею бензину. Вони обурюються вартістю пального, коли все ж вдається його дістати. Ба більше, за його словами, деякі російські командири наразі невдоволені діями Володимира Путіна і починають виступати проти нього.
Нещодавні удари по НПЗ Росії
Україна 5 травня успішно вдарила по Кіришському нафтопереробному заводу. В результаті атаки пошкоджено три з чотирьох дистиляційних установок на другому за величиною НПЗ у Ленінградіській області.
Дрони СБУ 30 квітня вже виводили з ладу установку АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Тоді палала також ЛПДВ "Перм", через яку постачали нафту до заводу.