На пов'язаній із "Північним потоком" яхті виявили сліди вибухівки, – NYT

Розслідування щодо вибухів на "Північному потоці" триває. Вдалося виявити сліди від вибухівки на яхті, яку пов'язують з цим інцидентом.

Нагадаємо, що вибухи на трубопроводах "Північних потоків" пролунали 26 вересня 2022 року. Відтоді триває слідство. Правоохоронці перевіряють усі наявні докази. Один із них – яхта. І вже стало відомо про те, що на ній виявили сліди вибухівки.

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Як зазначають у виданні NYT, це останні підказки у пошуках винних у вибухах на "Північному потоці". І мовиться про прогулянковий катер "Андромеда". Він – у центрі німецького розслідування.

Екіпаж катера викликав підозри

За даними, якими володіють у ЗМІ, пришвартувався катер у кам'яній гавані Крістіансо. До того він був зафрахтований у північнонімецькому порту Росток 5 вересня. Також відомо, що він зробив нічну зупинку у Віку. Це менш відомий північнонімецький порт, на якому відсутні камери спостереження, та й сам нагляд такий собі.

Журналістам вдалося поспілкуватися з місцевим працівником порту. Він зауважив, що добре запам'ятав візит катера. Чоловік кілька разів намагався заговорити з екіпажем. Спочатку він звертався німецькою мовою, а потім – англійською. Але один з чоловіків просто передав йому гроші за стоянку та відвернувся без жодних слів.

Наразі "Андромеда" стоїть у сухому доці з видом на Балтійське море. Начиння катера витягнули слідчі для проведення розслідування. Журналісти, посилаючись на трьох німецьких чиновників, зауважили, що їм вдалося виявити на судні сліди вибухівки. Також вони повідомили, що у двох членів екіпажу були підроблені болгарські паспорти.

Місцеві глузують з цієї версії

Цікаво, що мешканці Крістіансо відверто глузують з версії про те, що саме прогулянкова яхта стала причиною таких вибухів. Цю думку поділяють військово-морські експерти з Німеччини, Швеції, а також Данії.

Вони зауважили, що вкрай складно було б розмістити вибухівку на дні моря та спричинити цим вибух силою 2,5 за шкалою Ріхтера у цьому випадку. І що це навряд чи можна було зробити, використовуючи команду з шести водолазів.

Водночас джерела з органів безпеки Данії, спілкуючись з журналістами, заявили, що слідчі з Данії та Швеції з обережністю ставляться до висновків, які зробили колеги з Німеччини. Вони також відчувають певний тиск щодо потреби спростувати цю версію.

Цікаво, що під час приватного спілкування шведські, німецькі та данські високопосадовці зауважили, що всіма висновками слідчі можуть не ділитися. Принаймні тими, які б розкривали їхні можливості виявити винних у справі.