Вибухи почули у Черкасах

На околицях Черкас було чутно вибухи. В області фіксували загрозу ударних БпЛА ворога.

Про це повідомили у Суспільному, пише 24 Канал. Повітряна тривога триває ще у кількох регіонах України.

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Дрони на Черкащині 10 січня: що відомо про нічну атаку

У Черкаській області оголошували повітряну тривогу в Черкаському та Золотоніському районах. Це сталося о 02:36 уночі 10 січня.

Перед тим Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку регіону. А менш як за годину ЗМІ та місцеві спільноти написали про вибухи, які було чутно на околицях обласного центру, міста Черкаси.

Радше за все мовиться про роботу сил Протиповітряної оборони. А проте офіційних повідомлень від представників влади щодо цього на момент публікації не було.

Зауважимо, приблизно у цей самий час, трохи раніше, стало відомо, що у Києві та Київській області працювали сили ППО по ворожих БпЛА. Про це написали у столичній військовій адміністрації. Згодом там написали й про влучання уламків дрона в багатоповерхівку (на щастя, без постраждалих).

Наголошуємо – під час повітряної тривоги та до її завершення потрібно перебувати в укритті або в іншому безпечному місці.