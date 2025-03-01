Вибухи пролунали в Черкаській області

Дрони-камікадзе атакували Україну вночі 1 березня. Серед інших під загрозою опинилася і Черкаська область.

Суспільне повідомило про звуки вибухів на Уманщині. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про вибухи на Черкащині уночі 1 березня

Про звуки вибухів, які почули жителі Черкаської області, повідомили кореспонденти Суспільного через кілька хвилин після 3 ранку. Повітряна тривога в регіоні тривала з 23:35 попередньої доби, 28 лютого.

Мовиться про Уманський район, в деяких інших районах Черкащини відбій тривоги дали раніше. І саме про вибухи на Уманщині повідомили ЗМІ.

Повітряні сили упродовж ночі неодноразово попереджали про активність ударних дронів ворога на цьому напрямку. Влада поки що не інформувала про подію та її можливі наслідки.

Але відомо про майже десяток прильотів дронів у Харкові. Там було влучання, серед іншого, у медзаклад із лежачими хворими, понад 60 людей довелося евакуювати.