Вибухи пролунали в Сумах: місто під атакою "Шахедів"

У Сумах ввечері 19 жовтня очевидці повідомили про вибухи. Місто перебуває під атакою ударних безпілотників "Шахедів".

Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного. Росіяни атакували "Шахедами", адже попередньо моніторингові канали та командування Повітряних сил попереджали про рух БпЛА у Сумах.

Дивіться також У Кривому Розі вибухи: туди летіла балістика

"Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину, – ішлось у повідомленні ПС станом на 22:38. Уже о 22:59 у Сумах стались вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про російські атаки, тривоги та вибухи читайте у нашому телеграм-каналі.