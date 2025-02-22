Регіон попереджають про загрозу від російських БпЛА, КАБів та балістики. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на голову ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запорізькій області

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 20:55.

Регіон попереджали про рух російських ударних БпЛА.

ППО там працювала уже двічі – о 21:53 та 23:11.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– наголосив Іван Федоров.

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Станом на 23:14, за даними Повітряних сил, на Запоріжжі було зафіксовано БпЛА північний та північно-західним курсом.

Нагадаємо, що вибухи увечері 22 лютого пролунали в кількох регіонах. Так через атаку російськими ударними БпЛА у Києві зафіксовано падіння уламків. Також дрони атакували Черкаси.

Окрім цього, вибухи чули у Сумах та Кривому Розі, у напрямку яких летіли швидкісні цілі.