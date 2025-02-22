Регіон попереджають про загрозу від російських БпЛА, КАБів та балістики. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на голову ОВА Івана Федорова.
Дивіться також Росія знову атакує Україну ударними БпЛА: тривога дісталася уже Києва
Що відомо про вибухи у Запорізькій області
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 20:55.
Регіон попереджали про рух російських ударних БпЛА.
ППО там працювала уже двічі – о 21:53 та 23:11.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– наголосив Іван Федоров.
Важливо. Оперативно про повітряні тривоги, вибухи та інші важливі новини читайте у нашому телеграм-каналі.
Станом на 23:14, за даними Повітряних сил, на Запоріжжі було зафіксовано БпЛА північний та північно-західним курсом.
Нагадаємо, що вибухи увечері 22 лютого пролунали в кількох регіонах. Так через атаку російськими ударними БпЛА у Києві зафіксовано падіння уламків. Також дрони атакували Черкаси.
Окрім цього, вибухи чули у Сумах та Кривому Розі, у напрямку яких летіли швидкісні цілі.