Вибухи пролунали на Запоріжжі
- Увечері 20 лютого на Запоріжжі пролунали вибухи, працює ППО.
- Зафіксовано загоряння автівки.
Вибухи пролунали на Запоріжжі увечері 20 лютого. Працює ППО.
В області фіксують БпЛА. Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров.
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
Російські дрони намагаються атакувати Запорізьку область увесь вечір.
Зокрема, чергове попередження про небезпеку було о 20:54. БпЛА кілька разів змінював напрямок руху.
Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– закликав Федоров о 21:00, зазначивши, що працює ППО.
Втім, чи вдалося збити ціль невідомо. Опісля БпЛА змінив напрямок руху в бік Шевченківського району міста Запоріжжя, а потім – у бік Вознесенівського, ще пізніше – у напрямку Хортиці.
О 21:14 голова ОВА повідомив, що горить автівка в одному з районів Запоріжжя.
Атака триває.
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА
Останні атаки на Україну
Під час атаки у ніч на 20 лютого росіяни завдали удару однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 128 ударними БпЛА. Повітряні сили збили/подавили 107 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 1 локації.
А за день до цього ППО було збито/подавлено 100 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Також було зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих на 3 локаціях.