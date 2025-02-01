1 лютого 2025, 06:23
Вибухи пролунали на Житомирщині та Хмельниччині: ППО працювала по "Шахедах"
Російські війська продовжують терор українських міст ударними БпЛА. Відомо, що на Житомирщині та Хмельниччині пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Вибухи на Житомирщині та Хмельниччині
Росія вночі 1 лютого знову запустила ударні БпЛА на Україну. Так, в Житомирській та Хмельницькій областях пролунали вибухи.
Відомо, що гучно в регіоні було близько 6 години ранку.
Зокрема, в пабліках писали, що в Хмельницькій області були вибухи о 5:55. Через кілька хвилин там вказали, що ціль припинила існування.