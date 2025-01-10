Пожежу видно за кілометри: в Ленінградській області палає завод з виробництва ацетону

Ніч проти 10 січня для Ленінградської області Росії видалася геть неспокійною. Так, відомо, що зранку пролунали вибухи і почалася пожежа у промзоні в місті Гатчина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Ранкові вибухи у промзоні Ленінградської області

Російські пабліки пишуть про ранкові вибухи і пожежу в промзоні в місті Гатчина Ленінградської області.

Вказується, що потужна пожежа сталася на вулиці Індустріальній. Місцеві жителі почули глухі вибухи і величезні стовпи диму, які було видно за кілька кілометрів близько 6 ранку.

Наразі немає інформації щодо точних причин інциденту. В пабліках пишуть, що на місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила.

Пожежа у промзоні у Гатчині Ленінградської області: дивіться відео

Також в мережі публікують ще окремі кадри пожежі в Ленінградській області. На них видно, наскільки сильна пожежа в регіоні і як великі клуби густого диму підіймаються в небо.



Пожежа в Ленінградській області / Фото з російського телеграм-каналу



Пожежа в Гатчині / Фото з російського пабліка

Невдовзі в російських телеграм-каналах повідомили, що в Гачині палає завод з виробництва ацетону. Вказується, що там відбувся розлив палива.

Там додали, що загорянню надано ранг складності №2. На місці події продовжують виднітися яскраві спалахи.

До слова, цієї ночі Ростовська область опинилася під масованою атакою БпЛА. Під удар міг потрапити місцевий завод "ПластФактор".